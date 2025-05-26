В Каменске-Уральском силовики и «Русская община» накрыли вечеринку содомитов

В ночь на 24 мая сотрудники полиции Каменска-Уральского и «Русская община» проверили ЛГБТ*—вечеринку, проходившую в частном доме на 2-й Полевой улице.

На вечеринке «в стиле 90-х» выступали травести-артисты (мужчины с косметикой на лице и в женской одежде), организаторы обещали гостям «увлекательное путешествие в прошлое». В ходе проверки сотрудники МВД задержали 26 человек, участвовавших в мероприятии. После проверки личных вещей и снятия отпечатков пальцев всех отпустили. На организатора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

* «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России