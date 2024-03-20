В Каменске-Уральском с позором уволили полицейского, который ставил студенток колледжа на колени и бил ремнём

Полицейского-педагога Ивана Корсака, который ставил на колени в угол студентку техникума Каменска-Уральского, уволили из МВД по отрицательным мотивам. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник. В самом ведомстве изданию пояснили, что мужчина совершил проступок, порочащий честь сотрудника полиции.



Напомним, в конце февраля в Сети появилось видео, на котором преподаватель специальной боевой подготовки и по совместительству действующий сотрудник полиции старший лейтенант Иван Корсак применяет в процессе обучения не совсем традиционные методы воспитания. Полицейский поставил в угол и ударил ремнём 18-летнюю учащуюся. А на следующий день правоохранитель унизил другую несовершеннолетнюю ученицу, заставив её встать на колени перед одногруппниками. Непедагогические методы воспитания студентам удалось снять на телефон.