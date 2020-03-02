В Каменске-Уральском пьяные подростки устроили потасовку с полицией

Вечером 1 марта в одном из торговых центров Каменска-Уральского пьяные подростки устроили потасовку с сотрудниками полиции, со ссылкой на очевидцев пишет местный портал KU66.ru.

Конфликт случился в кафе, расположенном в ТЦ «Каменск-Сити-Молл». Выпившие подростки вели себя неподобающим образом, поэтому окружающие решили вызвать на место полицию.

«Приехал отряд, стали забирать главного дебошира, другие 10 вступились и не давали это сделать, оказывали сопротивление», — рассказали очевидцы.

В результате правоохранителям, по данным издания, потребовалась помощь и они вызвали подмогу. Как сообщается, скрутить дебоширов трём нарядам полиции помогали прохожие.