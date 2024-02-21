В Каменске-Уральском полицейский — преподаватель техникума ставил на колени и бил ремнём своих студенток (ВИДЕО)

В техникуме торговли и сервиса Каменска-Уральского преподаватель специальной боевой подготовки и по совместительству действующий сотрудник полиции старший лейтенант Иван Корсак применял в процессе обучения не совсем традиционные методы воспитания.

Иван Корсак

18 февраля преподаватель по строевой, боевой и тактико-специальной подготовке перед группой студентов специальности «Правоохранительная деятельность» поставил в угол и ударил ремнём 18-летнюю учащуюся. А на следующий день правоохранитель унизил другую несовершеннолетнюю ученицу, заставив встать её на колени перед одногруппниками. Непедагогические методы воспитания студентам удалось снять на телефон.

На следующий день после инцидента мама одной из курсанток техникума обратилась в полицию с заявлением на педагога по факту угроз и применения насилия. По словам юриста, возможной причиной телесных наказаний стало веселье девушки на паре.

«Иван Корсак поставил на колени мою клиентку. У девочки артрит. Впоследствии она не только была унижена, но и ощутила боль. Также мне сообщили, что мужчина размахивал электрошокером. Я связался с дежурной частью и сообщил о преступлении. По имеющимся данным, преподаватель Иван Корсак был уволен из колледжа», — рассказал газете «КП-Екатеринбург» юрист пострадавшей Сергей Барсуков.

В защиту преподавателя студенты техникума создали петицию на сайте change.org с требованием вернуть полицейскому статус педагога.

«Иван Андреевич всегда проявлял себя как добрый и справедливый преподаватель. Его индивидуальный подход к каждому студенту и шутки делали процесс обучения интересным и понятным», — заявляют студенты.

Полиция начала собственную проверку.

«В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Педагог, о котором идёт речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции, работающим по совмещению в свободное от службы время. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в рамках законодательства. При подтверждении вины преподавателя он понесёт наказание в установленном законом порядке», — отметил пресс-секретарь областного ГУ МВД Валерий Горелых.