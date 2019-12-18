В Каменске-Уральском оштрафовали хирурга, освобождавшего от армии за взятку

Синарский районный суд Каменска-Уральского оштрафовал на 200 тысяч рублей врача-хирурга местной городской клинической больницы Убайдуллу Азизова, пойманного с поличным оперативниками регионального управления ФСБ при получении взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Азизова обвиняли по части 2 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). По данным следствия, Азизов, будучи прикомандированным в качестве врача в призывную комиссию комиссариата города Каменска-Уральского и Каменского района, имел полномочия устанавливать диагноз призывникам, дающий право на отсрочку от воинской службы. Летом этого года Азизов за 100 тысяч рублей пообещал помочь призывнику и получить отсрочку, однако призывник оказался подставным — это был участник оперативного эксперимента, в ходе которого сотрудники УФСБ пытались выяснить, кто в призывной комиссии торгует отсрочками.

В августе хирурга задержали с поличным при получении части взятки в 50 тысяч рублей, свою вину Азизов признал полностью. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств — это позволило взяточнику избежать более серьёзного наказания.