В Каменске-Уральском объявлен карантин по гриппу

Администрация Каменска-Уральского объявила о введении карантина по гриппу и ОРВИ во всех организациях города с 20 января, сообщает пресс-служба мэрии.

В первую очередь ограничительные мероприятия установят в учреждениях спорта, культуры и образования, остальным организациям рекомендовано провести профилактику. После введения карантина взрослые и дети без проставленных прививок не смогут посещать школы, детские сады и различного рода кружки. Сами учреждения продолжат работу, однако в них будут проводить усиленную дезинфекцию.

«За последние дни у нас произошёл резкий скачок заболеваемости гриппом среди взрослых. В том числе были зарегистрированы три случая H1N1, один из них летальный. Во избежание рисков Роспотребнадзор настаивал на введении карантина», — подчеркнули в городской администрации.

В мэрии также уточнили, что в соседних районах города, в частности в Богдановиче, также действует карантин по гриппу.

«Они даже не вышли с каникул. Сейчас волна заболеваемости докатилась до нас», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области добавили, что сейчас в Каменске-Уральском превышен эпидемиологический порог по ОРВИ: показатели заболеваемости в 1,3 раза выше среднеобластных и в 3 раза превышают показатели прошлого года.

«Нами были выданы предложения по установлению карантинных мероприятий. Рекомендации распространяются на школы, больницы, а также на сферу обслуживания. В коммунальной сфере, на транспорте, в общепите рекомендован масочный режим, также руководителей просят не допускать до работы сотрудников, не привитых от гриппа», — прокомментировала пресс-секретарь ведомства Анна Ожиганова.

По данным Роспотребнадзора, в целом в Свердловской области было зарегистрировано более 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом, в Екатеринбурге — более 14 тысяч, что находится на уровне эпидемиологического порога.