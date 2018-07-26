В Каменске-Уральском машина сорвалась со скалы, «как в самом ужасном фильме» (ФОТО)

Автомобиль сорвался со скалы в расщелину у порога Ревун под Каменском-Уральским 25 июля днём, сообщают очевидцы инцидента в группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«Ужасное ЧП на Ревуне. Машина просто вылетела со скалы, как в самом ужасном фильме», — написали авторы снимка.

По словам очевидцев, по счастливой случайности в момент падения в автомобиле не было людей. Одна из свидетельниц происшествия предположила, что владелец не поставил машину на ручник и та покатилась с горы.

«Причём скорость хорошая была, разогналась жутко. Уже вечер, а её все ещё не знают, как достать», — поделилась женщина.

В комментариях к публикации отписался ещё один очевидец, по словам которого машину специально перевернули «для обсуждения и селфи».