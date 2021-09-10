В Каменске-Уральском инспектор ГИБДД ради выполнения плана назначил штрафы пешеходу и сам их оплатил

В Синарском районном суде Каменска-Уральского началось рассмотрение дела инспектора ДПС, обвиняемого в служебном подлоге и фальсификации доказательств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 года обвиняемый составил шесть административных протоколов на заведомо невиновного гражданина, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения о совершении гражданином административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения», которые тот не совершал.

На основании постановлений местный житель шесть раз был привлечён к административной ответственности, за каждое нарушение ему был выписан штраф в размере 500 рублей. В ноябре 2020 года обвиняемый сам уплатил за гражданина все назначенные штрафы.

Своими действиями инспектор ГИБДД хотел создать видимость результатов своей служебной деятельности, искусственно завышал статистические показатели работы.