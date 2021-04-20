В Каменске-Уральском «двенашка» сбила перебегавшего дорогу ребёнка (ВИДЕО)

В Каменске-Уральском накануне днём 9-летний ребёнок попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте неподалёку от пешеходного перехода, сообщается в паблике «Екатеринбург-Серов» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик гулял со своими друзьями, в какой-то момент они решили поиграть на детской площадке соседнего двора, для этого им нужно было перейти дорогу. Ребёнок побежал между стоящими во встречном направлении автомобилями и попал под колёса ВАЗ-2110, за рулём которого был 25-летний мужчина.

Со слов водителя, при появлении выскочившего практически под колёса мальчика он начал экстренно тормозить, но расстояние до ребёнка было маленькое, поэтому наезда избежать не удалось. Сотрудники ГИБДД отмечают, что рядом был пешеходный переход.

Ребёнок травм не получил, а автомашина ВАЗ-21102 получила механические повреждения.