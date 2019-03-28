В Каменске-Уральском 19-летний парень устроил поножовщину из-за 38-летней женщины

Сотрудники отдела полиции № 23 Каменска-Уральского задержали 19-летнего местного жителя Илью, ранившего ножом трёх сверстников в районе дома на Гагарина, 2 из-за 38-летней женщины, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Конфликт между молодыми людьми произошёл накануне около 22:00. По одной из версий, молодёжь не поделила 38-летнюю Юлию, которая, вероятно, сама не определилась с выбором кавалера. Выяснить отношения ребята решили на «стрелке». Предварительно установлено, что в ней участвовали 19-летний Илья, 18-летний Игорь, 21-летний Иван и 20-летний Евгений.

«Илья не ожидал, что встреча будет проходить с явным перевесом сил противоборствующей стороны, поэтому разговор быстро превратился в криминальную разборку с применением колюще-режущего предмета. Результатом драки стало то, что двух парней, Ивана и Евгения, пришлось госпитализировать, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь, а третий молодой человек, Игорь, лечение будет проходить амбулаторно», — сообщил полковник Горелых.

Как добавили в полиции, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника отдела полиции полковника Андрея Плотникова. С ними выехал также эксперт-криминалист.