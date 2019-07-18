В Каменcке-Уральском создали «граффити-каре» с Путиным, Медведевым, Песковым и патриархом Кириллом

На остановке транспорта имени героя Великой Отечественной войны Григория Кунавина на проспекте Победы в Каменске-Уральском появилось граффити о политике: художник нарисовал портреты президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, патриарха Кирилла и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в образе карточных королей, сообщает в паблике «Подслушано в Каменске-Уральском» в соцсети «ВКонтакте». Работа выполнена с помощью трафаретов и принадлежит художнику под псевдонимом 916.

Политики, патриарх и чиновник изображены как короли разных мастей. Этот расклад называется каре — комбинацией четырех карт одинакового достоинства, пятая при этом может быть любой. По мнению местных, граффити долго не проживет — «вместе с остановкой уберут», пошутил горожанин.

Спустя несколько часов после появления стрит-арт на остановке начали закрашивать.