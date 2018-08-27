В Калининграде в экстремизме обвинили молодого человека с аутизмом

В Калининградской области 27-летнего мужчину с синдромом Аспергера обвиняют в экстремизме из-за размещённой в соцсети «ВКонтакте» картинки о женщинах, пишет Znak.com. В петиции на change.org на имя прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина мать обвиняемого Инга Смирнова просит прекратить уголовное преследование своего сына.

«Мой сын, Смирнов Артур, — аутист с синдромом Аспергера. Сейчас ему 27. До 18 лет у него была инвалидность. У него высокий интеллект, но, как и все аутисты, он имеет серьёзные трудности в социальном взаимодействии. Ситуации общения с людьми, интуитивно понятные даже детям, вызывают у него непонимание, тревогу и стресс, из-за чего возникают навязчивости и ритуалы, которые выглядят очень странно и нелепо, что ещё больше ухудшает взаимодействие Артура с людьми», — пишет в петиции Инга Смирнова.

По её словам, 20 августа Артуру Смирнову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ «Экстремизм». По данным следствия, в 2014 году молодой человек, «действуя из личной заинтересованности, имея умысел», разместил в социальной сети «ВКонтакте» картинку, направленную на «возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку пола — женщин».

«Никого не волнует, что картинка находится в свободном доступе на различных сайтах и страницах интернета, что её легко найти с помощью "Яндекса" и других поисковых систем. Никого не волнует, что она кочует со страницы на страницу, — она популярна! И вот за эту известную картинку решили наказать именно моего сына!» — сказано в петиции.

По мнению следствия, картинка представляет «общественную опасность», влечёт за собой «общественно опасные последствия в виде возникновения социальной напряжённости, открытых конфликтов по признакам пола». Следствие по делу Артура Смирнова идёт уже два года.

«Обыск, изъятие аппаратуры — от компьютера до телефона, — психиатрические экспертизы, в т. ч. в стационаре, изгнание из университета (мой сын учился в БФУ им. Канта), психологическое давление и угрозы следователя серьёзно подорвали здоровье моего сына. Чтобы пережить всё это, Артур два года вынужден лечиться нейролептиками и антидепрессантами», — указывает Смирнова.

Женщина также отмечает, что следователь обещает закрыть дело, но «принуждает Артура "деятельно раскаяться" — сознаться в преступлении, согласиться с тем, что он — экстремист».

Ранее сообщалось, что в Омске силовики проверяют на экстремизм феминистку Любовь Калугину из-за постов во «ВКонтакте». Весной 2017 года на её посты пожаловался некий житель Биробиджана, а в конце июля 2017 года Калугину вызвали на беседу в полицию и взяли объяснение. Позже, в августе 2018, года девушку вызвали уже в СК. Там феминистке сказали, что против неё могут возбудить уголовное дело, а по её публикациям провели экспертизу.