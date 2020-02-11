В Калининграде против молодожёнов возбудили дело о госизмене из-за фотографии сотрудника ФСБ на свадьбе

В Калининграде завершено расследование уголовного дела о госизмене, фигурантами которого стали супруги из Калининграда Антонина Зимина и Константин Антонец, — им вменяется раскрытие личности действующего сотрудника ФСБ, который попал на фотографии с их свадьбы, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в деле фигурирует только один эпизод, а все материалы расследования уместились в 12 томов. Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии, речь идёт о раскрытии личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ.

В основу дела легли события весны 2015 года, когда на свадьбе обвиняемых присутствовал оперативник ФСБ — бывший одноклассник Зиминой. Её отец рассказал, что он выпивал за праздничным столом и не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями. В числе других гостей были родственники невесты, проживающие в Литве, и коллеги.

«Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как оперативник ФСБ не делал из своей работы секрета», — рассказал Константин Зимин.

Однако после того, как фотографии и видеозаписи со свадьбы, на которых можно было видеть и сотрудника ФСБ, были выложены в соцсетях, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, ведомство возбудило уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Подследственные вины не признают. Родственники обвиняемых говорят, что сам попавший на фото силовик не проходит по делу даже свидетелем. Более того, в рамках расследования не были допрошены присутствовавшие на свадьбе гости, которые могли бы подтвердить сведения о том, что сотрудник ФСБ не скрывал своей принадлежности к спецслужбе.

Антонина Зимина работала экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, а также директором Балтийского центра диалога культур, который был создан по распоряжению Дмитрия Медведева и занимался организацией совместных с прибалтийскими странами мероприятий. Константин Антонец работал юристом в правительстве Калининградской области, а затем в юридической фирме в Москве. По решению суда супруги находятся в СИЗО.