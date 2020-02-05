В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного из-за «негативной оценки» действий полиции

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на издание «Новые колёса» из-за публикаций о гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции от ожогов, со ссылкой на журналиста «Новых колёс» Алексея Малиновского пишет местное издание «Новый Калининград».

Представители управления считают, что статьи были опубликованы с целью «нанести вред деловой репутации» МВД, и требуют удалить статьи. Ведомство ссылается на лингвистическую экспертизу, проведённую его специалистом: эксперт пришёл к выводу, что в материалах «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» и «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства футболиста» содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».

Эксперт МВД счёл, что авторы материала безосновательно делают выводы о причастности полицейских к преступлению, а также намеренно используют содержащие негативную коннотацию слова, такие как «полицаи», «зверски» и «сварили заживо». Как подчёркивает издатель, нельзя заявлять о недостоверности предположений журналистов, пока расследование по факту смерти мужчины ещё продолжается.

«Самое главное — расследование по делу о гибели футболиста Вшивкова не закончено. Точки на i не расставлены, но полиция уже обращается с иском в суд, требуя признать сведения, которые распространены у нас на сайте газеты, недостоверными. Это оксюморон», — поясняет главный редактор «Новых колёс» Игорь Рудников.

По факту смерти погибшего в полиции Ивана Вшивкова СК возбудил уголовное дело о халатности. Через несколько дней после инцидента из отдела полиции были уволены двое сотрудников: как утверждало МВД, они знали об агрессивном поведении задержанного и не предприняли мер по его безопасному содержанию.