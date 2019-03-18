В Калининграде фургон без водителя подъехал к подъезду жилого дома и загорелся (ВИДЕО)

16 марта в одном из калининградских дворов на улице Артиллерийской загорелся припаркованный фургон, сообщает местное издание «Новый Калиниград».

По информации МЧС, пожар произошёл в субботу в 07.02, в микроавтобусе «Мерседес» горел салон. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники.

На записи видно, как припаркованный во дворе многоэтажного дома микроавтобус загорается, а затем проезжает несколько метров в сторону подъезда. Участники городского сообщества автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» в шутку назвали инцидент «восстанием машин» и высказали предположение, что виной случившемуся мог стать закоротивший стартер.