В Калининграде чеченцы помыли ботинки в святом источнике (ВИДЕО)

В Калининграде несколько чеченцев помыли ботинки в святом источнике рядом с православным храмом, сняли это на видео и выложили в Сеть. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, их всех заставят извиниться за сделанное.

На видеозаписи слышно, как один из молодых людей смеясь говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». По факту публикации ролика проходит полицейская проверка.

«Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы то ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно», — цитирует Тапаева телеграм-канал «Подъём».

Он добавил, что с произошедшим случаем обязательно разберутся и такого больше не повторится.