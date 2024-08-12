В какую IT-школу отдать ребёнка в Нижнем Тагиле? В Компьютерной Академии ТОП предлагают программы для детей от 7 до 16 лет 

Каждый родитель хочет для своего ребёнка самого лучшего. И уже с раннего возраста пытается помочь ему определиться с будущей профессией, которая в дальнейшем принесёт ему прибыль. В Компьютерной Академии ТОП предлагают различные образовательные программы для детей в возрасте от 7 до 16 лет.

Для детей от 9 до 14 лет есть возможность пройти обучение в Малой Компьютерной Академии

Это занятия для детей 9-12 и 13-14 лет. Дети поймут, что компьютер — это не только игровой гаджет, но и инструмент для самовыражения и развития.

На занятиях дети с нуля создают технические проекты и разрабатывают профессиональные игровые приложения, веб-сайты и собственные стартапы.

Процесс обучения в Малой Компьютерной Академии построен на практическом применении всех полученных знаний. Каждый теоретический блок закрепляется многочисленными практическими заданиями. Здесь нет лекций, конспектов, зубрежки и доминирования преподавателя над студентом.

Через геймификацию ребёнок не только учится и создаёт проекты, но и зарабатывает собственную «академическую» валюту. Родитель в любое время сможет заглянуть в электронную систему и поинтересоваться программой и успехами своего ребёнка.

Посещая занятия всего пару раз в неделю, ваш ребёнок сможет прокачать свой интеллект, получить бесценный опыт, найти новые знакомства и возможно определиться с будущей профессией https://tagil.top-academy.ru/junior_computer_academy — Малая Академия 9-14 лет.

Для учеников младших классов

Ученики начальных классов также могут прикоснуться к миру IT.

На занятиях программы «Первый шаг» для детей 7-8 лет детям помогут развить память, концентрацию, внимание и логическое мышление. Эти занятия помогут детям не только успешно учиться в школе, но и повышать уверенность в себе, что является важным аспектом их личностного роста.

Расширяя свой кругозор и развивая критическое мышление, дети получат новые знания, которые будут необходимы им в будущем. Во время работы за компьютером занятия будут направлены на то, чтобы увлечь ребят полезной деятельностью, что позволит им осваивать технологии с умом и креативностью.

Также важным аспектом программы является обеспечение безопасности в интернете. У детей появится понимание основных правил безопасного поведения в интернете, что поможет им избегать потенциальных угроз и осознанно подходить к использованию цифровых ресурсов.

Программа «Первый шаг» поможет создать благоприятную среду для всестороннего развития вашего ребёнка и развить его компьютерные навыки.

Программа Первый шаг 7-8 лет: https://tagil.top-academy.ru/first_step. ВК мы: https://vk.com/top_academy_tagil.

На сегодняшний день одна из самых востребованных профессий среди молодого поколения — это IT сфера. И не удивительно, ведь она открывает множество преимуществ и возможностей, но самое главное — IT сфера является высокооплачиваемой.

Почему выбирают IT?

— 70 000 рублей средняя заработная плата начинающего IT-специалиста, который только начал получать опыт в работе;

— Большие возможности для карьерного роста;

— На 25 % ежегодно увеличивается потребность в IT специалистах;

— Постоянное обучение и развитие.

Самый быстрый способ освоить IT профессию и начать зарабатывать — пройти специализированное обучение. Для этого не нужны результаты экзаменов, а обучение можно начать ещё будучи школьником.

Начать обучение в Академии можно параллельно учась в школе

Программа «Школьник-Студент» разработана специально для учеников 8-11 класса, которые уже сейчас хотят получить профессию и начать зарабатывать. Более 90% выпускников устраиваются на работу в IT сразу после окончания обучения, а около половины студентов начинают карьеру по специальности ещё во время обучения.

Длительность обучения — 3,5 года. За это время ваш ребёнок не просто пройдёт обучающий компьютерный курс, а получит возможность перенять опыт известных специалистов, а также пройти стажировку и практику в крупных IT-компаниях. Более того, в процессе обучения у ребёнка будет возможность создать собственное портфолио, которое пригодится при трудоустройстве.

В настоящий момент в Компьютерной Академии ТОП для школьников 8-11 класса открыты следующие направления:

— Разработка программного обеспечения

— Компьютерная графика и дизайн

Авторские методики и проектно-ориентированный подход Компьютерной Академии ТОП учат решать реальные задачи заказчиков и помогают стать частью IT-community ещё на этапе обучения.

Результативность курсов подтверждают тысячи выпускников Академии TOП, которые стали квалифицированными разработчиками в крупнейших IT-компаниях 36 стран мира.

По окончании обучения, выпускникам выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации, международный диплом компьютерной Академии TOП на русском и английском языках.

Обучение в Академии ТОП, даёт ученику гарантию успешного будущего. Результаты экзаменов уже не имеют значение, так как у ученика, к тому времени, уже будет профессия и возможность работать по специальности. А при поступлении в вуз — возможность начать зарабатывать и параллельно получать высшее образование https://tagil.top-academy.ru/it_courses_for_children

(образование для детей в Нижнем Тагиле).

Поступить в Компьютерную Академию TOП очень просто!

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Здесь студент сам выбирает формат учёбы. Либо в компании новых знакомых в современных аудиториях академии, либо в уютной домашней атмосфере. В том и другом случае Компьютерная Академия TOП специализируется на подготовке с нуля и предлагает не просто краткосрочные курсы, а полноценное образование для освоения новой профессии.

Компьютерная Академия ТОП с 2008 года помогает развивать навыки юным специалистам, которые в будущем станут программистами, дизайнерами или системными инженерами. Труд таких специалистов особо ценен в нашем мире и его нельзя заменить искусственным интеллектом. Фундаментальное IT-образование для детей в возрасте от 7 лет. Сегодня Академия ТОП — это сеть IT-центров в 380 городах РФ.

В Нижнем Тагиле филиал Академии работает с апреля 2022 года, на сегодняшний день в ней проходят обучение офлайн более 350 детей.

Занятия ведутся как в будние дни, так и по выходным.

Кроме того, Компьютерная Академия ТОП в Нижнем Тагиле проводит бесплатные мероприятия (мастер классы) на которые приглашает родителей и детей провести время весело, продуктивно и с пользой:

17 августа в 12:00 Мастер-класс по робототехнике: «Собрать своего робота Валли из Lego WeDo получится у каждого участника!» 7-12 лет, ссылка на мероприятие: https://tagil.top-academy.ru/events/master-class-for-children-7-14-years-old-animation-in-the-style-of-minecraft. Приглашаем родителей и детей возраста от 7-16 лет 24 августа в 12:00 День открытых дверей в Компьютерной Академии ТОП, (ссылка на описание мероприятия: https://tagil.top-academy.ru/events/open-day-at-top-computer-academy), 27 августа в 18:30 Roblox против Minecraft. Создание игры на платформе Roblox в стилистике Minecraft. 7-14 лет (https://tagil.top-academy.ru/events/roblox-vs-minecraft-creating-a-game-on-the-roblox-platform-in-the-style-of-minecraft-7-14-years)

Компьютерная Академия TOП поможет юным специалистам развить свои навыки и стать высокооплачиваемыми профессионалами!

Уважаемые тагильчане! Обращаем ваше внимание, что до 15 августа действует скидка 25% всем новым клиентам на все курсы основного обучения! Отличный шанс начать обучение по выгодной цене!

За подробной информацией по направлениям образования переходите по ссылкам:

Адрес: г. Нижний Тагил, улица Ломоносова, дом 2а, 6 этаж

+7 (3435) 96- 38-35

WhatsApp*: +7-965-517-95-50

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