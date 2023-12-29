В каком настроении тагильчане провожают уходящий 2023-й и чего ждут от наступающего 2024 года (ВИДЕООПРОС) 

В преддверии Нового года все подводят итоги и строят планы. Журналисты АН «Между строк» узнали у тагильчан, чем им запомнился уходящий 2023-й и чего они ожидают от наступающего 2024 года.

Многие замечают изменения к лучшему, которые происходят в нашем городе, однако, когда речь заходит о благоустройстве, мнения разделяются. Кто-то считает, что его недостаточно, другие вспоминают красивые парки и дворы, радуясь новым местам для прогулок.

2023 год запомнился тагильчанам покупками квартир, свадьбами и другими личными достижениями. Большинство из опрошенных ждут от 2024 года только хороших и мирных новостей.