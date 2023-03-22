В кафе в центре Нижнего Тагила посетитель устроил дебош и скрылся до приезда полиции

Вчера в центре Нижнего Тагила в кафе «Мир» посетитель устроил дебош. Сотрудники заведения не смогли самостоятельно усмирить проблемного клиента, поэтому вызвали полицию. Инцидент произошёл во второй половине дня, около 18:20. О случившемся АН «Между строк» рассказали очевидцы событий. Информацию подтвердили в полиции. Вскоре после вызова на место прибыли два патрульных автомобиля. Несмотря на оперативность правоохранителей, к тому моменту, когда они забежали в заведение, дебошир уже покинул кафе.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что посетитель кафе устроил конфликтную ситуацию, но до приезда полиции покинул заведение. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность дебошира», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Был ли клиент пьян, пока неизвестно. Раскрывать дополнительные подробности инцидента в полиции не стали, но пообещали рассказать об этом позже, когда злоумышленник будет задержан. Представители заведения от комментариев отказались, уточнив, что уже «разрешили ситуацию».