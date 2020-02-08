В кафе в центре Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком в детской комнате (ВИДЕО)

08.02.2020 21:15
Вечером 8 февраля в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой в грузинском кафе «Баши», расположенном на Малышева, 27. Как пишет e1.ru, больше всего пострадала игровая детская комната.
Никто из гостей заведения и персонала не пострадал — все люди были эвакуированы.
«У нас была Венеция. Случилась ситуация-эвакуация! Мы приносим извинения нашим гостям, которые были в этот момент в заведении, пострадавших нет, только наша детская. Такое случается, во всём ищем плюсы, всё равно ремонт в детской собирались делать. Все гости с пониманием отнеслись», — рассказали в «Баши».