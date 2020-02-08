В кафе в центре Екатеринбурга прорвало трубу с кипятком в детской комнате (ВИДЕО)

Вечером 8 февраля в Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой в грузинском кафе «Баши», расположенном на Малышева, 27. Как пишет e1.ru, больше всего пострадала игровая детская комната.

Никто из гостей заведения и персонала не пострадал — все люди были эвакуированы.