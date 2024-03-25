В кафе под Нижним Тагилом барменша оскорбила и поколотила сотрудника полиции 

Пригородный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кушвы и признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, и публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошёл конце сентября 2023 года. В кафе-гостиницу, расположенную на территории Пригородного района, где нарушительница в то время работала барменом, для проведения в отношении неё проверки о наличии в её действиях признаков административного правонарушения прибыл капитан полиции — сотрудник отделения по делам несовершеннолетних ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское». В ответ на выдвинутое сотрудником полиции законное требование женщина в присутствии свидетелей обругала полицейского нецензурной бранью и не менее восьми раз ударила его по плечу и рукам.

«С учётом семейного, материального положения подсудимой, её раскаяния в содеянном, по совокупности преступлений определено наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил», — говорится на сайте суда.