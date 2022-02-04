В качканарской аптеке незаконно продавали спирт

В одной из аптек Качканара фармацевты незаконно продавали спирт. В отношении ООО «Аптеки Ермак» был составлен материал об административном правонарушении.

«По факту выявленных нарушений прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО “Аптека Ермак” по ч. 1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа этилового спирта, в том числе фармацевтической субстанции спирта этилового)», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев постановление прокуратуры, признал ООО «Аптеку Ермак» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.