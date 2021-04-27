В Качканаре сотрудники ГИБДД спасли мужчину из горящей машины (ВИДЕО)

Инспекторы ДПС Качканара помогли водителю выбраться из горящего автомобиля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, во время ночного патрулирования на улице Лесной инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, при этом обнаружилось, что водитель пьян.

«В ходе проведённого освидетельствования на состояние опьянения прибор зафиксировал результат 0,963 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам 61-летний водитель не отрицал факт употребления спиртных напитков перед поездкой. В отношении него были составлены административные материалы по ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также по ст. 12.7 КоАП РФ за управление автомобилем, не имея на это права. Перед тем как машину должны были отправить на штрафстоянку, водитель решил забрать из салона личные вещи», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Через несколько секунд после того, как мужчина сел в машину, салон вспыхнул изнутри. Сотрудники ГИБДД пытались его вытащить, но дверь заклинило. Полицейским удалось спасти его, только разбив окно. Пострадавшего с ожогами на скорой помощи отвезли в больницу, где его госпитализировали.

Позже при опросе дознавателя он объяснил, что прикурил в машине, а рядом стояла канистра с бензином — он её случайно опрокинул, и произошла вспышка. На следующий день пострадавший поблагодарил своих спасителей.