В Качканаре самосвал БелАЗ упал в карьер и загорелся (ВИДЕО)

На Качканарском горно-обогатительном комбинате самосвал БелАЗ упал в карьер и загорелся. Как видно на видеозаписи, инцидент произошёл, когда водитель поднял кузов, и в это время грунт под задними колёсами стал осыпаться. В результате большегруз потянуло вниз, он провалился, полетел вниз, а после падения загорелся.

В пресс-службе ЕВРАЗа порталу Е1.ru сообщили, что водитель успел выпрыгнуть из самосвала и остался жив.