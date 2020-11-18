В Качканаре самосвал БелАЗ упал в карьер и загорелся (ВИДЕО)

На Качканарском горно-обогатительном комбинате самосвал БелАЗ упал в карьер и загорелся. Как видно на видеозаписи, инцидент произошёл, когда водитель поднял кузов, и в это время грунт под задними колёсами стал осыпаться. В результате большегруз потянуло вниз, он провалился, полетел вниз, а после падения загорелся.
В пресс-службе ЕВРАЗа порталу Е1.ru сообщили, что водитель успел выпрыгнуть из самосвала и остался жив.
«В результате происшествия произошло опрокидывание самосвала. Самостоятельно покинувший технику водитель жив, ему оказана первая медицинская помощь, сотрудник находится под наблюдением специалистов. На комбинате создана комиссия, ведётся расследование причин произошедшего. Карьер работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе ЕВРАЗа.