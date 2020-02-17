В Качканаре прошёл автоквест, посвящённый 75-летию Великой Победы

В минувшую субботу в Качканаре прошёл традиционный зимний автоквест «ЕВРАЗ: Гонка Победы», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в мероприятии приняли участие 22 команды из Качканара и Нижнего Тагила.

Во время игры команды передвигались по городу в поисках загаданных точек. Чтобы найти зашифрованные объекты, игрокам требовалось ответить на вопросы в онлайн-режиме на платформе Encounter. Авторы подготовили задания, связанные с войной и историей города Качканара. Участники отмечали, что одним из самых сложных оказался вопрос о мемориальных досках с героями Великой Отечественной войны.

«Качканар появился после войны, но он хранит память героев. Например, Константин Новиков — ветеран Великой Отечественной войны и обладатель множества боевых наград — до 1977 года был директором и заслуженным учителем местной школы. Карам Яппаров — рядовой, радиотелеграфист и пулемётчик — работал агломератчиком и слесарем на КГОКе, получил несколько трудовых наград. Фронтовик Александр Мурашов — один из первостроителей Качканара. Мы всегда составляем вопросы так, чтобы в них была образовательная часть. В этот раз нам хотелось напомнить качканарцам, какие великие люди жили с ними в одном городе», — рассказали организаторы.

В «Гонке Победы» символично выиграла команда «поБЕДА» из Качканара. По словам организаторов, эта команда прошла все «Зимние гонки» и в этом году им наконец удалось финишировать первыми. Команда «поБЕДА» получила главный приз — 10 тысяч рублей. Второе и третье место заняли команды «Кто-то из Волги» и «Обстановка по кайфу». Им достались 7 и 5 тысяч рублей, а также подарки от партнёров автоквеста.

«Сегодня мы провели автоквест, которым открыли целый цикл мероприятий, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной Войне, — подчеркнул директор ЕВРАЗ КГОК по социальным отношениям Андрей Вахрамеев. — Так совпало, что в этот же день в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших свой служебный и воинский долг за пределами Отечества — День вывода советских войск из Афганистана. И всё получилось как-то символично: команда, победившая сегодня, уже в пятый раз принимает участие в автоквестах ЕВРАЗа, гордо неся название “Победа”. Очень приятно, что в мероприятии участвует много молодых ребят: кто-то уже не первый год играет в традиционных ЕВРАЗовских автоквестах, кто-то впервые. Главное, что все получили незабываемые эмоции, драйв и узнали интересные факты о Качканаре, связанные с именами героев Великой Отечественной. А на награждении так приятно было видеть участников с семьями. Были и жёны, и дети, и родители. Заметно было, как ребята “перемешались” командами, обсуждали между собой вопросы испытаний, привлекая и свои семьи. Здорово!»

В этом году, кроме генерального спонсора мероприятия холдинга ЕВРАЗ, партнёрами мероприятия выступили кинотеатр «Мир», студия красоты Beauty Room, автошкола «Автовек», туристическая компания «Мир путешествий», танцевальная студия IRIS fitness dance studio, студия декора событий «Мега Праздник», кафе/десерт-бар «Вау!Десерт», магазин цветов Feliz и выпечка на заказ MaffinHouse.