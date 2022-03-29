В Качканаре прошёл автоквест ЕВРАЗа «Юбилейная гонка»

Компания ЕВРАЗ 26 марта провела в Качканаре весенний автоквест «Юбилейная гонка»(+18), который был приурочен к 30-летию компании и 65-летию Качканара. Гонка стала десятой по счёту.

В юбилейной игре приняли участие 16 команд, победителем стала тагильская команда «УХА F.A.M.I.L.Y», которая летом прошлого года заняла первое место на игре в Нижнем Тагиле. Один из участников команды трудится в ЕВРАЗЕ в центральной лаборатории комбината. На выполнение заданий квеста победители потратили всего 1 час 15 минут.

«Для нас этот автоквест стал юбилейным по нескольким причинам. Во-первых, самый первый автоквест прошёл в Качканаре ровно пять лет назад. Во-вторых, компании ЕВРАЗ 30 лет и 65 лет нашему городу Качканару. Задания в этот раз касались истории города, истории комбината. Как всегда, гонка прошла драйвово, с эмоциями, на позитиве все участники, все команды остались очень довольны. Участники искренне проявляли эмоции, во время игры было приятно на это смотреть. Хочется, чтобы как можно больше участников принимали участие в таких мероприятиях», — отметил старший риск-менеджер ЕВРАЗ КГОК и депутат думы Качканарского городского округа Дан Краснопевцев.

Команды должны были пройти десять определённых точек. Игрокам нужно было расшифровать загаданное место, быстрее остальных приехать туда, а после найти код.

«Участвуем в пятый раз, катаемся с большим удовольствием. В Качканаре играем в третий раз. Учитывая предыдущий опыт, мы начали готовиться перед этим квестом заранее, изучали историю города, карту, чтобы было легче ориентироваться. Всё понравилось, совсем не жаль потраченного выходного дня. Игра и правда классная. В следующий раз обязательно будем участвовать», — поделилась представитель команды-победительницы Виктория Богданова, специалист по охране труда и обучению персонала медицинского центра «Никомед».

Занявшая второе место команда «Болтон Уондерерс» в прошлом году в Качканаре была первой, а в этом году уступила лидеру всего 28 секунд. Бронза у команды «ZV». Четвёртыми стали участники качканарской команды «ПоБЕДА», они работают в ЕВРАЗЕ в управлении надёжности и на обогатительной фабрике КГОК. Ребята получили специальный приз за самую яркую униформу.

«Мы не пропускали ни одной игры, готовились, думали, что за костюмы надеть, как отличиться. А когда пришла идея, то ехать за одним из костюмов пришлось в Пермь. Но мы не жалеем, оно того стоило. Выбор костюмов пал на динозавров, так как мы ассоциируем себя с ветеранами этой игры», — рассказал начальник участка среднего и мелкого дробления обогатительной фабрики ЕВРАЗ КГОК Павел Долгих, представляющий команду «ПоБЕДА».

В этом году партнёрами мероприятия выступили: салон цветов и кофе «Аромат», выпечка на заказ Maffin House, студия йоги, фитнеса и хореографии INDIGO, туристическое агентство «Мир путешествий», кинотеатр «Киноплекс», агентство новостей «Между строк», фитнес-центр Fit Way, студия красоты Beauty Room, автошкола «Автовек», салон обуви M-RNB, магазин цветов «ЦветОК».