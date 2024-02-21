В Качканаре прошёл автоквест ЕВРАЗа, посвящённый семейным ценностям 

В минувшую субботу, 17 февраля, состоялся традиционный зимний автоквест ЕВРАЗа в Качканаре. В этом году мероприятие проходило под девизом «Качканар — город моей семьи» и было приурочено к объявленному в России Году семьи. Проведение автоквеста стало для металлургического холдинга традицией. В 14-м по счёту заезде было заявлено 24 команды.

Старт автоквесту дал директор по социальным вопросам ЕВРАЗ КГОК Андрей Вахрамеев. Он пожелал всем участникам получить удовольствие и радость от игры.

Участники на время проходили несколько этапов, передвигаясь на автомобилях по зашифрованным в заданиях точкам. Чемпионом автоквеста стала команда «поБЕДА». Её участники справились со всеми заданиями за 1 час и 36 минут. Они играют в 14-й раз и несколько лет назад уже были победителями.

«Был прекрасный день: выходной в кругу семьи, игра в кругу друзей. Мы стремились к победе, впрочем, как всегда. Надеюсь, следующая победа ожидает нас в ближайшем будущем, а играть мы не перестанем, ведь это чистый кайф. Во время выполнения заданий адреналин, игра захватывает. Можешь думать только о выполнении заданий или о том, чтобы быстрее доехать до точки. Все мысли и чувства направлены на достижение цели. Одна мысль: быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее разгадать, быстрее доехать, быстрее найти код», — говорит участница команды «поБЕДА» Дарья Долгих.

В этом году команда сменила автомобиль с тёмного на светлый. Другие участники автоквеста шутили, говоря, что «поБЕДА» перешла на светлую сторону, поэтому так удачно сыграла.

Серебряным призёром гонки стала команда «Боевые котики», бронзу получила «КАЕН». Все три команды из Качканара. А вот тагильская команда «У.Х.А. F.A.M.I. L. Y.», которая стала победителем прошлой игры в Качканаре, заняла лишь 4-е место. На вручение многие команды пришли целыми семьями. Дети получили сладкие подарки от ЕВРАЗа.

Поздравил участников руководитель направления службы управления рисками ЕВРАЗ КГОК, депутат думы Качканарского городского округа Дан Краснопевцев.

«Надеюсь, что каждый из вас испытал радость, вдохновение от участия в этом замечательном мероприятии. Автоквест является доказательством нашей общей сплочённости и силы. Не будем забывать, что наши действия влияют на будущее нашего города. Участие в подобных событиях позволяет нам развивать наш город вместе и работать на благополучие нашей семьи. А наш автоквест как раз и называется “Качканар — город моей, нашей, вашей семьи”», — сказал депутат.

Впрочем, не для всех победа в подобных соревнованиях является главной целью. Многие игроки получают удовольствие просто от участия. Опытные гонщики заявили, что очень хотят, чтобы автоквест в Качканаре когда-нибудь прошёл и летом.

«В этом году все 12 заданий так или иначе связаны с компанией ЕВРАЗ, которая поддерживает комфортную городскую среду для семей. Развивает зоны отдыха и досуга для людей всех возрастов, поддерживает творчество и заботится о здоровье горожан. Надеемся, все участники получили классные эмоции от игры, вспомнили забытое, узнали что-то новое и здорово провели время», — говорит организатор Елена Полюгова.

В этом году партнёрами мероприятия стали: автошкола «Автовек», туристическое агентство «Мир путешествий», выпечка на заказ Maffin House, студия красоты Татьяны Дружининой, магазин «Энергия света», компания «Квадрат», кинотеатр «Киноплекс», магазин автозапчастей «Грин», семейный ресторан «Угли», кибер-клуб SFERA, международный проект HEALTHYPRO, автосервис «Техсервис+», Дворец единоборств «Атлант», спортивная школа по футболу «Олимп», ресторан доставки «Фудисон», цветочная мастерская «Ла-Ванда», фитнес-центр Fit Way, салон обуви M-RNB, студия керамики Living clay.