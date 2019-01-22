В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа открытое первенство города по плаванию собрало небывалое количество участников

В Качканаре прошло открытое первенство города по плаванию, участие в котором приняло небывалое количество участников - на дорожках бассейна Дворца спорта встретились 192 пловца от 9 до 63 лет. С качканарцами соревновались спортсмены из Екатеринбурга, Нижней Туры, Лесного и Красноуральска.

«Столь масштабные соревнования мы готовили уже давно, идею вынашивали с прошлого года. Было принято решение учредить специальный приз для победителей во взрослых категориях. И, я думаю, у нас всё получилось, – рассказал АН “Между строк” директор по социальным отношениям Дивизиона “Урал” Фёдор Фадеенко. – Уверен, что это станет толчком для развития городской федерации плавания. ЕВРАЗ однозначно будет поддерживать один из самых полезных видов спорта, которым занимаются и сотрудники нашего предприятия ЕВРАЗ КГОКа, – они прекрасно проявили себя в первенстве. Ну а в следующем году мы намерены расширить географию участников, точно пригласим Нижний Тагил».

Открытое первенство города было посвящено 5-летию создания качканарской федерации плавания. Для взрослых была предусмотрена 50-метровая дистанция свободным стилем, для детей - 100 метров комплексным стилем. Помимо индивидуальных заплывов, команды боролись за медали в эстафете.

Хороший результат показала качканаркая взрослая команда, практически полностью состоявшая из сотрудников ЕВРАЗ КГОКа, а детская городская сборная – стала лидером среди юных участников, у неё семь первых мест.