В Качканаре машина протаранила жилой дом и загорелась

В Качканаре ВАЗ-2112 на большой скорости врезался в стену двухэтажного деревянного дома, со ссылкой на участников группы «Подслушано Качканар» в соцсети «ВКонтакте» пишет Znak.com. Приехавшим на место происшествия пожарным пришлось заливать здание водой, чтобы спасти его от возгорания.

По данным жителей, водитель автомобиля не справился с управлением, от удара о стену дома автомобиль перевернулся и загорелся. У машины деформирована вся передняя часть вплоть до лобового стекла.

«Почти [стену] пробил! За стеной шкаф упал угловой! И батарея вроде отошла!» — написала участница «Подслушано Качканар» Анастасия Коровина-Семёновых.

Она также сообщила, что жильцам дома самим пришлось доставать водителя из автомобиля, чтобы тот не сгорел в нём заживо. Его сразу отправили на скорой помощи в ближайшую больницу.