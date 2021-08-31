В Качканаре ФСБ задержала подозреваемого в вербовке россиян в Сирию

Сотрудники ФСБ задержали в Качканаре подозреваемого в вербовке россиян для участия в боевых действиях в Сирии в составе международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической организацией и запрещена решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года), сообщает официальный интернет-портал республики Карелия.

По информации ведомства, операцию провели УФСБ России по Карелии и УФСБ России по Свердловской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за вербовку лица и склонению его к выезду из России в Сирию для участия в боевых действиях, к финансированию террористической деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам», а также ведению пропаганды в интернете в интересах террористического сообщества. Вербовка жителей Карелии, а также других регионов, как утверждают силовики, проводилась через социальную сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он этапирован из Свердловской области в Петрозаводск для проведения дальнейших оперативных и следственных действий.