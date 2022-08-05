В Качканаре два пьяных молодых человека угнали и сожгли автомобиль

В Качканаре сотрудники полиции задержали двух молодых людей, которые угнали, а затем подожгли отечественный автомобиль ВАЗ-21051. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МО МВД России «Качканарский», 29 июля в 08:00 в дежурную часть полиции обратилась 44-летняя женщина с заявлением о хищении автомобиля. Она рассказала, что ночью её транспортное средство угнали от дома №1 на улице Советской. Стоимость своей машины женщина оценила в 70 тысяч рублей.

Оперативники нашли угнанный автомобиль на другом краю города в этот же день. Машина была сильно повреждена пламенем. По горячим следам полицейские задержали подозреваемых в угоне и поджоге автомобиля. Ими оказались молодые люди 23 и 19 лет. Задержанные признались, что угнали автомобиль в нетрезвом состоянии с целью съездить в магазин за алкогольными напитками. Уже по ходу совершения преступления им пришла в голову идея украсть из багажника машины электроинструменты — перфоратор, шлифовальную машинку, компрессор и другое имущество. Чтобы замести следы, они приняли решение отогнать автомобиль в лесную зону и сжечь. После того как машина загорелась, молодые люди покинули место преступления.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).