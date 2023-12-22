В Качканаре администрация школы отказалась помочь ученику, у которого украли вещи из гардероба

В Качканаре в школе № 5 администрация образовательного учреждения отказалась помочь ученику, у которого украли вещи из гардероба. Маме ребёнка ответили, что за оставленные в гардеробе вещи школа ответственности не несёт.

Выяснилось, что гардеробщика не было на месте, а камеры видеонаблюдения не работали. Согласно правилам учебного заведения, все вещи дети должны оставлять в гардеробе, взять с собой в кабинет верхнюю одежду они не могут.

«Школьная администрация не права. В Гражданском кодексе есть статья 294 “Хранение в гардеробах организаций”. Школа обязана была принять все меры для обеспечения сохранности вещей, но этого не было сделано. Кстати, неработающие камеры видеонаблюдения — это не только защита от мелкого воровства, но и достаточно серьёзное нарушение антитеррористического законодательства», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Андрей Кузнецов, который инициировал проверку по данному факту.

Её провели представители прокуратуры и Росгвардии. После проверки система видеонаблюдения в школе была приведена в порядок, а стоимость украденных у школьника вещей полностью компенсирована.