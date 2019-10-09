В Кабардино-Балкарии раскрыта «благотворительная организация», финансировавшая террористов (ВИДЕО)

В России разоблачена сеть сторонников запрещённых международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство», под видом благотворительности собиравших деньги на финансирование терроризма, сообщается на сайте ФСБ.

За свою четырёхлетнюю работу преступная группа перечислила в Сирию более 6 млн рублей. Организация включала в себя более 100 членов и действовала на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского края, Тюменской области, Кабардино-Балкарской Карачаево-Черкесской республики, Ингушетии и Татарстана. Среди членов «благотворительной организации» был участник вооружённого нападения на Нальчик в 2005 году, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны два человека — брат и сестра из Кабардино-Балкарии. При проведении обысков в жилищах обнаружены и изъяты экстремистская литература, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, 6 тысяч долларов и отчётные документы по перечислениям денежных средств, предназначенные для вывоза за рубеж. Для задержания подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики был введён режим контртеррористической операции.

По версии следствия, задержанные с февраля 2015 года собирали деньги на финансирование терроризма через интернет. Для этого они создали группу в Telegram.