В Ивделе возбудили дело против работника колонии, который разрешил заключённому иметь сотовый телефон

Бывший сотрудник исправительной колонии № 62 в Ивделе подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По версии следствия, в период службы в органах уголовно-исполнительной системы в 2020–2021 годах подозреваемый разрешил одному из осуждённых 1996 г. р. пользоваться сотовым телефоном, телевизором и игровой приставкой.

«Следственным отделом по городу Ивделю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего бывшего сотрудника ИК № 62, который подозревается по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Максимальное наказание по статье — 4 года колонии», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.