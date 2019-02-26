Общество

В Исаакиевском соборе концертный хор исполнил песню об атомной бомбардировке США (ВИДЕО)

26.02.2019 11:33
В Исаакиевском соборе концертный хор исполнил песню об атомной бомбардировке США (ВИДЕО)

Концертный хор Санкт-Петербурга во время выступления 23 февраля на праздничном концерте в Исаакиевском соборе исполнил песню об атомной бомбардировке США, пишет издание «Бумага». 

Песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересёк Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!"», приводится изданием фрагмент текста песни.

Также там есть фраза «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». 

Запись концерта также выложил сам хор. Исполнение песни о бомбардировке США начинается на 60-й минуте видео.

Напомним, 20 февраля в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что создаваемая в России гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность полёта более тысячи километров. Именно эти ракеты в случае угрозы России будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. 

Позднее, 24 февраля, Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» перечислил цели на Западном и Восточном побережьях США, по которым могут ударить новые российские ракеты: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления в Кэмп-Дэвиде, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи, центр управления стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане и пункт управления ядерными силами в Джим-Крик.

Фото: РИА Новости
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