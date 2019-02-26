В Исаакиевском соборе концертный хор исполнил песню об атомной бомбардировке США (ВИДЕО)

Концертный хор Санкт-Петербурга во время выступления 23 февраля на праздничном концерте в Исаакиевском соборе исполнил песню об атомной бомбардировке США, пишет издание «Бумага».

Песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», написанная в 80-е годы, прозвучала после основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

«На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересёк Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!"», — приводится изданием фрагмент текста песни.

Также там есть фраза «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

Запись концерта также выложил сам хор. Исполнение песни о бомбардировке США начинается на 60-й минуте видео.

Напомним, 20 февраля в послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что создаваемая в России гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность полёта более тысячи километров. Именно эти ракеты в случае угрозы России будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе.

Позднее, 24 февраля, Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели» перечислил цели на Западном и Восточном побережьях США, по которым могут ударить новые российские ракеты: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления в Кэмп-Дэвиде, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи, центр управления стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане и пункт управления ядерными силами в Джим-Крик.