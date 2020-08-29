В Иркутской области по подозрению в убийстве школьницы задержали следователя, который вёл дело

В Иркутской области двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве 15-летней девушки, совершённое 13 лет назад. Одним из обвиняемых стал экс-следователь, который в 2007 году вёл это дело.

Как сообщили в региональном СК, бывший сотрудник ведомства в настоящее время является адвокатом Балаганского филиала Иркутской областной коллегии адвокатов. В ходе следственных мероприятий были выявлены и другие эпизоды преступной деятельности задержанных. Сейчас оба подозреваемых в убийстве заключены под стражу на время расследования преступления.

По данным телеграм-канала LIFE SHOT, перед убийством девочка была изнасилована. В 2007 осмотр места преступления проводил следователь Алексей Тороп. Дело осталось нераскрытым, вскоре мужчина сменил место работы, перейдя в адвокатуру. Помимо этого источник телеграм-канала сообщил о том что начиная с 2017 года Тороп неоднократно подвергал сексуальному насилию девочку 2007 года рождения.