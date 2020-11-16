Происшествия

В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими останками

16.11.2020 23:23
В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими останками

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей. Они появились после того, как дорогу посыпали песком от гололёда, пишет «Интерфакс».

Местные жители обнаружили кости в пятницу, 13 ноября, спустя два дня полиция начала проверку, чтобы выяснить, где проводившая работы организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки.

Источник «Интерфакса» в свою очередь заявил, что компания могла взять песок возле старого кладбища.

«Взяли и не проверили. В результате кости оказались на дороге. Череп старый — наверное, около 100 лет. Сейчас специалисты изучают его и другие кости, чтобы установить точный возраст и возможное происхождение. Естественно, все останки убраны с дороги», — сказал собеседник издания.

 

 

Фото: сообщество «В отставке | МВД полиция» во «ВКонтакте»
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