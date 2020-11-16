В Иркутской области обледенелую дорогу посыпали песком с человеческими останками

На автомобильной дороге в городе Киренск Иркутской области обнаружили череп и другие фрагменты человеческих костей. Они появились после того, как дорогу посыпали песком от гололёда, пишет «Интерфакс».

Местные жители обнаружили кости в пятницу, 13 ноября, спустя два дня полиция начала проверку, чтобы выяснить, где проводившая работы организация брала песчано-гравийную смесь для посыпки.

Источник «Интерфакса» в свою очередь заявил, что компания могла взять песок возле старого кладбища.