​​​​​​​В Иркутской области мужчина расстрелял знакомых подростков. Одна девушка погибла

В Иркутской области 22-летний мужчина открыл стрельбу по компании подростков, которые приехали к нему в гости. В результате происшествия от полученных травм умерла 15-летняя девушка, 17-летний юноша госпитализирован.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, в селе Барлук компания юношей и девушек из пяти человек приехала к своему знакомому. В ограде дома между молодыми людьми произошёл конфликт, в результате которого хозяин дома произвёл выстрелы в сторону людей. От полученных ранений погибла 15-летняя девушка, 17-летний юноша получил ранение в область головы, сейчас за его жизнь борются медики.

Стрелявшим оказался 22-летний житель села. Он был знаком с подростками, а на момент происшествия был пьян. Он произвёл в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Ещё несколько выстрелов произвёл в сторону автомобиля, где сидели подростки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").