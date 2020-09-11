В Иркутской области голосование проводят в багажнике машины

Штаб Навального в Иркутске опубликовал фотографию избирательного участка в багажнике автомобиля — снимок был сделан в посёлке Мегет Ангарского городского округа, где проходят досрочные выборы губернатора, мэра Ангарска и депутатов гордумы, пишет Znak.com.

На фото видно, что избирательная урна находится в салоне машины, рядом стоит стол члена УИК.

Похожий способ голосования был замечен во Владивостоке в июне, когда на общероссийский плебисцит был вынесен вопрос о внесении поправок в Конституцию. В соцсетях тогда также появлялись фотографии, на которых россияне заполняли бюллетени в автобусах, на лавочках во дворах, на пнях в деревнях и в других странных местах, где размещались участковые избирательные комиссии. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сначала не верила этим сообщениям, а потом заявила, что в сентябре ЦИК откажется от «голосования на пеньке». Она отметила, что требования к этому виду голосования ужесточили.

Голосование на лавочках и на пеньках ранее также комментировали в Кремле. На то, что такой формат плебисцита выглядит необычно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил: «Мы в целом сейчас в необычное время живём, если взять этот год. Необычное время для всего мира, не только для России». При этом добавлял, что голосование вне избирательных участков — это «не вопрос антуража», а право на волеизъявление.

Напомним, в России сегодня стартовал первый день выборов разного уровня, которые продлятся до 13 сентября. Более 9 тысяч выборов разных уровней пройдут в 83 субъектах. Сейчас в регионах идёт досрочное голосование.