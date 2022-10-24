В Иркутске во время испытательного полёта на жилой дом упал военный самолёт

Накануне вечером в Иркутске на частный жилой дом во время испытательного полёта упал военный самолёт Су-30. Истребитель рухнул на улице Пржевальского. В момент ЧП жильцов в доме не оказалось, но оба лётчика-испытателя погибли. На месте крушения возник пожар площадью около 200 кв. м, 150 домов остались без электричества. Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, 17 октября во время учебно-тренировочного полёта самолёт потерпел крушение в Ейске. Су-34 упал на жилой дом, погибли 15 человек. Причина падения — попадание птиц при взлёте, лётчик успел катапультироваться.