В Иркутске таможня выявила контрабанду леса в Афганистан на 228 млн рублей

Иркутская таможня выявила три преступления, связанных с незаконным экспортом пиломатериалов в Афганистан, а также с невозвратом полученных за лес денежных средств, сообщается на сайте ведомства.

Два преступления совершили две фирмы-лесоэкспортёры в Тайшетском районе Иркутской области. Каждая из компаний в разное время (в 2013 и 2015 годах) заключила многолетний контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород в Афганистан, обе уклонялись от возврата денежных средств за экспорт леса на счета российских банков, несмотря на то что это было предусмотрено заключёнными договорами. По данным таможни, одна из фирм не вернула более 172,9 млн рублей (изначально 2,7 млн долларов), другая — более 55,8 млн рублей (изначально 958 тысяч долларов).

В отношении обеих компаний были заведены два дела по ч. 2 ст. 193 УК (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).

В ходе проверки было также установлено, что одна из фирм при поставке пиломатериалов низкой степени обработки (не строган, не лущён, не обтёсан, не ошлифован) в Афганистан предоставила таможне фиктивный договор купли-продажи леса на внутреннем рынке. Иркутская таможня возбудила дело в отношении директора данной компании по ч. 1 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важного товара в крупном размере).