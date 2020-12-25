В Иркутске сотрудников ФСИН обвинили в жестоких пытках заключённого, после которых он стал инвалидом

Надзирателей и заключённых исправительной колонии № 6 в Иркутске обвиняют в применении пыток к 29-летнему уроженцу Тувы Кежику Ондару, осуждённому за кражу лошади, пишет издание Gulagu.net.

«Кежика избивали, пытали, издевались, сутками держали его привязанным, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, и он в нём взорвался», — описала пытки сестра заключённого.

По словам женщины, Кежик из-за полученных травм стал инвалидом, ему уже провели два операции на кишечнике. Кроме того, мужчине угрожает начальник ИК-6 Алексей Агапов «с целью отказа от показаний следователям и прокурорам».

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин направил заявление в областной СК, прокуратуру и руководству ФСИН России с требованием провести проверку в отношении надзирателей и предоставить Кежику Ондару государственную защиту. В документе заявитель отдельно просит «оградить» проверку от начальника УФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова, который, по словам Осечкина, «известен садистскими наклонностями». Местный правозащитник Павел Глущенко сообщил, что «дело возбуждено, Кежик пока в безопасности», сообщает «Тайга.инфо».

Тувинская журналистка Оюмаа Донгак отметила, что к уроженцам республики также применяются пытки в иркутских колониях. По её информации, в апреле «бесследно исчез» 40-летний заключённый Монгуш Салчак-оол, отбывавший наказание в ИК-15.