В Иркутске росгвардеец застрелил безоружного мужчину (ВИДЕО)

В Иркутске возбуждено уголовное дело о халатности, которая привела к смерти человека, пишет местное издание «Твой Иркутск». Поводом стал инцидент возле ночного клуба, где сотрудник Росгвардии выстрелом в спину убил мужчину, который, судя по опубликованному в соцсетях видео, не сопротивлялся.

Трагедия произошла в ночь на 1 мая возле ночного клуба «Дикая Лошадь». 29-летний Илья Ф. находился на свадьбе у друга в ресторане «Париж», расположенном в одном с клубом здании. У компании произошёл конфликт с охранником, который вызвал Росгвардию. Приехали два сотрудника, Илья с приятелем вышли на парковку, чтобы заказать такси и поехать домой в Ангарск.

«На парковке один из росгвардейцев ударил дубинкой друга сына, а другой достал пистолет и начал угрожать Илье. В это время охранник клуба завёл сыну руки за спину, подошёл росгвардеец, чтобы надеть наручники, и в этот момент выстрелил в спину Илье. Пуля пробила руку охраннику и вошла в тело моего сына. Илья умер до приезда скорой, и никто даже не пытался ему оказать помощь. Говорят, что он пытался выхватить оружие, но по видео видно, что он стоял спокойно. Почему росгвардеец вообще достал оружие, ему ведь никто не угрожал?! У моего сына ничего не было в руках», — рассказала мать погибшего.

По её словам, сын действительно был выпивший, но он не вёл себя неадекватно — на это указывает видеозапись с камеры наружного наблюдения. Женщина отметила, что у Ильи осталось двое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». По данным ведомства, ночью 1 мая двое нетрезвых мужчин пришли в ночной клуб, но охрана их не пустила, и они начали вести себя агрессивно.

«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчинам проследовать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно. Сотрудник Росгвардии произвёл предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление. Позже произошёл ещё один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба», — говорится в сообщении СК.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося. В пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Иркутской области ответили, что по факту ЧП проводится проверка.