В Иркутске полицейских уволили за попытку разбудить человека электрошокером, после которой он умер

Против иркутских полицейских, незаконно применивших электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, возбуждено уголовное дело, правоохранители по результатам проверки уволены за превышение полномочий, со ссылкой на главу межмуниципального управления МВД «Иркутское» Олега Савина пишет ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на 15 февраля. 24-летний пассажир уснул в такси, водитель не смог его разбудить и обратился за помощью к постовым полицейским. Они применили электрошокер, в результате молодой человек скончался.

Погибшего звали Дмитрий Харченко, его мать Маргарита Харченко рассказала, что в день смерти молодой человек ходил в клуб на концерт своих знакомых. Примерно в 2-3 часа ночи он вызвал такси и поехал домой. В машине молодой человек заснул, у подъезда водитель не смог его разбудить. Таксист не мог ни помочь клиенту добраться до квартиры, так как не знал, в какую ему надо, ни позвонить с его телефона кому-то из родных или друзей, потому что на аппарате стоял пароль. Водитель проконсультировался с диспетчерами, те посоветовали везти пассажира в полицию. Он так и сделал, но в итоге не доехал до отделения, а обратился к встреченным по дороге постовым, которые попытались «разбудить» Харченко шокером, затем увидели, что он не дышит, и вызвали медиков, которые констатировали смерть.

Маргарита Харченко рассказала, что причиной смерти Дмитрия, по данным вскрытия, стала острая сердечная недостаточность. По её словам, сын не страдал кардиологическими заболеваниями. Женщина подчеркнула, что не хотела бы огульно обвинять полицейских до появления результатов экспертизы, но в любом случае возникает вопрос, имеют ли они право применять шокер против спящего человека.