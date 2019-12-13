В Иркутске КПРФ потребовала отставки Путина и Медведева после увольнения губернатора Левченко

Иркутский обком партии КПРФ потребовал отставки президента России Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева после того, как глава государства принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте КПРФ.

«Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его (Левченко) защиту, прокатившуюся по стране, кремлёвские власти, партия “Единая Россия” и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ Сергея Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырёх лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года», — цитирует Znak.com заявление иркутских коммунистов.

Представители КПРФ уверены, что указ, подписанный Владимиром Путиным, игнорирует волю избирателей Иркутской области.

«Не найдя оснований для прекращения полномочий Левченко по основаниям утраты доверия и нарушения закона, федеральный центр вынудил его уйти в отставку», — считают коммунисты.

Напомним, вечером 12 декабря президент подписал указ об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию. Врио главы Иркутской области был назначен замглавы МЧС Игорь Кобзев.