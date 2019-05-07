В Ирбитском районе закрыли движение по двум затопленным мостам

В Ирбитском районе сотрудники ГИБДД ограничили движение по нескольким мостам из-за того, что их полностью затопило водой, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

В Ирбите было закрыто движение по мосту через реку Ирбит на улице Орджоникидзе. Накануне знак «Въезд запрещён» также был установлен перед мостом через реку Мурса на 12-м километре дороги деревня Дубская — деревня Азева, так как этот мост тоже затоплен водой.

В ГИБДД заявили, что ограничения будут сняты только после того, как снизится уровень воды в реках.