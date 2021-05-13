В Ирбите загорелась газовая подстанция, эвакуирован соседний жилой дом

В Ирбите сегодня около 11:00 при демонтажных работах загорелось подземное хранилище станции сжиженного газа на улице Советской, пишет ЕАН.

На месте работает МЧС, эвакуирован пятиэтажный дом рядом со станцией. По словам местных жителей, станция отключена от коммуникаций, в близлежащие дома проведён природный газ, поэтому на жильцах и социальных объектах ЧП не сказалось.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что произошла разгерметизация подземного хранилища газа, сейчас пожарные ждут, пока закончится его выгорание, и охлаждают наземную часть резервуара. Пострадавших нет.