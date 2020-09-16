В Ирбите суд приговорил к 6,5 годам колонии жителя, подговорившего подростков угнать пять машин

Ирбитский районный суд приговорил к 6,5 годам колонии общего режима 19-летнего Руслана Кубасова, который в 2019 году подговорил двух друзей-подростков угнать три автомобиля, чтобы покататься по улицам города, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, ночью 19 сентября 2019 года Кубасов, будучи пьяным, предложил своим 17-летним знакомым угнать машину, чтобы покататься по городу. Подростки согласились, вместе они вскрыли автомобиль ВАЗ-2101, припаркованный на улице Свердлова. Но завести его не удалось ни замыканием проводов, ни толчком.

Тогда группа попыталась украсть ещё четыре автомобиля, три попытки более-менее увенчались успехом, рассказали в пресс-службе регионального ведомства: в одном случае группа загнала украденную машину в канаву, во втором случае авто врезалось в дерево, в третьем случае молодёжь на угнанном автомобиле заметили сотрудники ГИБДД, завязалась погоня. Похитители заехали в деревню Кекур Ирбитского района, где оставили транспорт и попытались скрыться, однако их задержали.

По итогам разбирательств в июне 2020 года Ирбитский районный суд приговорил одного из несовершеннолетних к 2 годам лишения свободы условно. Дело в отношении второго подростка прекратили в связи с его смертью, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кубасов признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору»), по части 3 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ («Покушение на угон, совершённое группой лиц по предварительному сговору») и по части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления путём обещаний»).

Приговор в отношении Кубасова пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.