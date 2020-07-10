В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке

Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитную организацию «Правовая инициатива», из-за сделанной ребёнку операции было возбуждено уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью в отношении детского врача-гинеколога клиники, которая проводила процедуру. Это первый случай уголовного преследования в России за калечащую операцию на женских половых органах.

Правозащитники уверены, что следователи не провели тщательную проверку инцидента. В частности, работа клиники была проверена только за период с начала 2020 года. Сейчас они намерены обжаловать решение.

ВОЗ и ООН называют «женское обрезание» варварской операцией. Практика проведения таких хирургических вмешательств до сих пор существует в ряде стран Африки, Ближнего Востока и Азии, а также на юге России — в Дагестане и Ингушетии. Несмотря на то, что российский Минздрав также признаёт «обрезание» калечащей практикой, законопроект об уголовной ответственности за проведение данной процедуры, внесённый в Госдуму в 2016 году, так и не был принят.

После «обрезания» женщины теряют чувствительность, операция часто приводит к депрессии или посттравматическому расстройству. Также часто возникают такие осложнения, как инфекции, незаживающие раны, проблемы с мочеиспусканием.