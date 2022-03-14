В инфекционной больнице Нижнего Тагила появились два современных рентгенаппарата

ЕВРАЗ выделил 14,4 млн рублей на оснащение рентгенологического кабинета инфекционной больницы в Нижнем Тагиле. Как сообщили в пресс-службе компании, для работы медиков закуплены цифровой рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места «РЕНЕКС-2» с плоскопанельным детектором и портативный рентгенаппарат с электрической стойкой.

Комплекс «РЕНЕКС-2» предназначен для работы лаборанта и врача-рентгенолога. Он отличается высокой точностью изображения и предназначен для проведения всех видов исследований: рентгенографии, линейной томографии, импульсной флюороскопии и других. Аппарат имеет сенсорный интерактивный пульт управления и лазерный принтер высокого разрешения, а также всё необходимое вспомогательное оборудование, защитную одежду и мебель для проведения процедур.

Второй портативный рентгенаппарат meX+100 также обладает высокой мощностью и высокочастотностью. Он идеально подходит для использования в палатных условиях, складная стойка позволяет с лёгкостью перевозить аппарат в любое место.

«Новое современное рентгеновское оборудование позволит делать снимки быстро, в большом количестве и качественно, что существенно улучшит диагностический процесс. Это принесёт большую пользу пациентам и врачам», — говорит главный врач инфекционной больницы Марина Холманских.

При поддержке ЕВРАЗа за последние годы был оснащён бытовой блок для сотрудников инфекционной больницы, приобретено 10 кислородных концентраторов. В городскую больницу № 1 приобретены аппараты ИВЛ, мониторы пациента и функциональные кровати. В городскую поликлинику № 4 закупили медицинскую мебель для проведения эндоскопических исследований, в Детскую городскую больницу поступило более 160 тысяч СИЗ.